В Бельгии резкий всплеск коронавируса – больше 80% новых случаев за неделю

В Бельгии количество новых случаев заражения коронавирусом в день превысило отметку в 934 человека. Такой всплеск произошел с 3 по 9 июля, что на 83% больше, чем неделю назад.

Каждый день в Бельгии проводят почти 60 тысяч тестов на COVID-19, 1,7% из них дают положительный результат. При этом этот показатель иже ниже 5-процентного порога, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет "тревожным". Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает о цифре 4%, передает VRT NWS.

Согласно новым данным, эпидемия коронавируса не сокращается: 100 пациентов с болезнью передают вирус 102 другим.

Видео дня

Количество ежедневных госпитализаций достигло 17, что на 16% больше, чем за неделю. Например, 13 июля 15 пациентов с коронавирусом были доставлены в больницу, а 17 других были выписаны.

Между тем, количество вакцинаций в стране продолжает расти. Министр здравоохранения Воутер Беке сказал, что 90% людей старше 65 лет уже получили два укола вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бельгии 90-летняя женщина заразилась сразу двумя штаммами коронавируса – Альфа, который впервые появился в Великобритании, и Бета, который был обнаружен в Южной Африке. Ее состояние резко ухудшилось и через пять дней пациентка умерла.