В Бельгии женщина заразилась двумя штаммами COVID-19 и умерла: что говорят врачи

В Бельгии 90-летняя женщина заразилась сразу двумя штаммами коронавируса – Альфа, который впервые появился в Великобритании, и Бета, который был обнаружен в Южной Африке. Ее состояние резко ухудшилось и через пять дней пациентка умерла.

На данный момент медики не могут точно сказать, привело ли смешение вариантов COVID-19 к быстрому прогрессированию болезни, пишет Bloomberg. Предполагается также, что заражение каждым из двух штаммов произошло от разных носителей.

Известно, что бельгийка жила одна и обычно получала лечение на дому. Женщина не была вакцинирована от коронавируса. Она попала в больницу в марте 2021 года после того, как несколько раз упала, и в тот же день врачи обнаружили у пациентки COVID-19.

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Ранее бразильские ученые уже сообщали о по меньшей мере двух случаях коинфицирования разными штаммами, однако бельгийский эпизод стал первым, информация о котором была опубликована. В связи с этим подобные случаи могут быть распространены шире, чем считается сейчас.

"Глобальное распространение этого явления, вероятно, недооценивается из-за ограниченного тестирования вариантов и отсутствия простого способа выявления сопутствующих инфекций", – сказала Энн Ванкеерберген, ведущий автор исследования и молекулярный биолог из больницы OLV в бельгийском Алсте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дельта штамм коронавируса может стать причиной третьей волны заболеваемости COVID-19 в Украине. Ее масштабы пока спрогнозировать невозможно, рассказал врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский.