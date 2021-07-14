В НАН спрогнозировали новую волну COVID-19 в Украине: возраст заболевших и умерших 'молодеет'

В Украине до конца июля количество новых случаев заражения коронавирусом уменьшится, но потом этот процесс остановится и ожидается новая волна. Также средний возраст больных и умерших от COVID-19 снизился.

Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук Украины. Так, с 14 по 20 июля среднее количество новых случаев инфицирования составит 464 человека. В период 21-27 июля этот показатель снизится до 442.

По прогнозу, прирост новых случаев прекратит сокращаться уже через две недели и будет наблюдаться рост новых больных.

Ученые добавили, что наблюдаемая летальность возросла и составляет около 3,5% для дат 3-4 недельной давности. К тому средний возраст больных и умерших пациентов уменьшается.

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"Определенную обеспокоенность вызывает стремительное падение среднего возраста больных и умерших. Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости", – отмечено в сообщении.

Также отмечается, что ситуация с коронавирусом в Европе существенно ухудшилась. По мнению экспертов, это произошло из-за массовых мероприятий, связанный с проведением футбольного чемпионата Евро-2020.

"Такая ситуация требует пристального внимания к массовым мероприятиям, которые проводятся в Украине", – предупредили в НАН.

Отметим, что по состоянию на 14 июля в Украине официально подтверждено 2 242 245 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 547, из них 34 детей и 23 медика. Госпитализировали 409 пациентов.

Напомним, Европу накрывает новая волна коронавируса. OBOZREVATEL подробно писал, что происходит и к чему готовиться Украине.