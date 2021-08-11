Хроника коронавируса на 11 августа: за сутки заболели более 600 тысяч человек
По состоянию на среду, 11 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 204,7 млн человек. За минувший день выявили 608 506 новых инфицированных, умерли еще 10 078. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.
При этом выздоровели более 183,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 101 тыс., Иране – 39 тыс. и Индии – 36 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине с начала пандемии зафиксированы 2 260 232 случая инфицирования, среди которых 53 124 смертей и 2 192 592 выздоровления. Сейчас еще более 15 тыс. граждан продолжают болеть.
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