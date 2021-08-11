Хроника коронавируса на 11 августа: за сутки заболели более 600 тысяч человек

По состоянию на среду, 11 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 204,7 млн человек. За минувший день выявили 608 506 новых инфицированных, умерли еще 10 078. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 183,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 101 тыс., Иране – 39 тыс. и Индии – 36 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии зафиксированы 2 260 232 случая инфицирования, среди которых 53 124 смертей и 2 192 592 выздоровления. Сейчас еще более 15 тыс. граждан продолжают болеть.

С 1 сентября школьники Украины будут получать среднее образование в обычном полноформатном режиме, то есть с посещением классных уроков. Однако в дальнейшем ситуация по регионам может корректироваться по инициативе Минздрава.

Штамм Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции. Поэтому худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

Российские ученые из Петербурга выяснили что больше всего антител после перенесенной коронавирусной инфекции формируется у пожилых людей . У этой возрастной группы их в два раза больше, чем у молодежи.

В Германии результаты вакцинации более 8500 жителей округа Фрисландия (федеральная земля Нижняя Саксония) были поставлены под сомнение из-за действий недобросовестной медсестры. Специалисты местного органа здравоохранения обнаружили, что сотрудница центра вакцинации подменяла вакцину от компании Pfizer физраствором.