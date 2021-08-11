В Германии 8,5 тысячи пациентов получили вместо вакцины инъекцию физраствора

В Германии результаты вакцинации более 8500 жителей округа Фрисландия (федеральная земля Нижняя Саксония) были поставлены под сомнение из-за действий недобросовестной медсестры. Специалисты местного органа здравоохранения обнаружили, что сотрудница центра вакцинации подменяла вакцину от компании Pfizer физраствором.

Об этом сообщила Süddeutsche Zeitung. Отмечается, что проверка проводилась после апрельского инцидента, когда стало известно, что из-за действий медработница шесть человек получили физраствор вместо вакцины от COVID-19. Медсестра объяснила тогда свои действия тем, что случайно разбила ампулу с препаратом и хотела это скрыть.

После этого проверили с помощью тестов на антитела более 100 человек, которые были привиты в этот день. Полиция и прокуратура с тех пор расследуют это дело.

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Теперь местные власти не исключают, что медработница подменяла вакцину и в других случаях – в период с 5 марта по 20 апреля. Всего физраствор вместо препарата могли получить 8557 человек, в том числе много людей, старше 70 лет. Им всем предлагают повторно записаться на вакцинацию.

Мотивы возможных манипуляций с прививками пока неясны. Однако, в полиции подтвердили сообщения СМИ о том, что упомянутая выше медработница в соцсетях критически высказывалась о ситуации с коронавируса и критиковала меры правительства.