В Украине зафиксировали свыше 1100 новых случаев COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
5,8 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 11 августа, в Украине официально подтверждено 2 261 354 случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1122 заболевших, из них 54 – дети. Госпитализировали 648 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 149 человек (+25 за сутки), выздоровели 2 193 752 (+1 160). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 186 случаев;

  • Винницкая область – 21 случай;

Видео дня

  • Волынская область – 7 случаев;

  • Днепропетровская область – 70 случаев;

  • Донецкая область – 89 случаев;

  • Житомирская область – 18 случаев;

  • Закарпатская область – 21 случай;

  • Запорожская область – 96 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 32 случая;

  • Киевская область – 36 случаев;

  • Кировоградская область – 9 случаев;

  • Луганская область – 57 случаев;

  • Львовская область – 31 случай;

  • Николаевская область – 16 случаев;

  • Одесская область – 63 случая;

  • Полтавская область – 27 случаев;

  • Ривненская область – 28 случаев;

  • Сумская область – 18 случаев;

  • Тернопольская область – 37 случаев;

  • Харьковская область – 81 случай;

  • Херсонская область – 66 случаев;

  • Хмельницкая область – 49 случаев;

  • Черкасская область – 29 случаев;

  • Черновицкая область – 22 случая;

  • Черниговская область – 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 1 122 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, штамм Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции. Поэтому худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохранения