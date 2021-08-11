В Украине зафиксировали свыше 1100 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро среды, 11 августа, в Украине официально подтверждено 2 261 354 случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1122 заболевших, из них 54 – дети. Госпитализировали 648 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 149 человек (+25 за сутки), выздоровели 2 193 752 (+1 160). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

г. Киев – 186 случаев;

Винницкая область – 21 случай;

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Волынская область – 7 случаев;

Днепропетровская область – 70 случаев;

Донецкая область – 89 случаев;

Житомирская область – 18 случаев;

Закарпатская область – 21 случай;

Запорожская область – 96 случаев;

Ивано-Франковская область – 32 случая;

Киевская область – 36 случаев;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 57 случаев;

Львовская область – 31 случай;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 27 случаев;

Ривненская область – 28 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 37 случаев;

Харьковская область – 81 случай;

Херсонская область – 66 случаев;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черкасская область – 29 случаев;

Черновицкая область – 22 случая;

Черниговская область – 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, штамм Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции. Поэтому худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.