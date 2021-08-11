В Украине зафиксировали свыше 1100 новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро среды, 11 августа, в Украине официально подтверждено 2 261 354 случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1122 заболевших, из них 54 – дети. Госпитализировали 648 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 149 человек (+25 за сутки), выздоровели 2 193 752 (+1 160). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 186 случаев;
Винницкая область – 21 случай;
Волынская область – 7 случаев;
Днепропетровская область – 70 случаев;
Донецкая область – 89 случаев;
Житомирская область – 18 случаев;
Закарпатская область – 21 случай;
Запорожская область – 96 случаев;
Ивано-Франковская область – 32 случая;
Киевская область – 36 случаев;
Кировоградская область – 9 случаев;
Луганская область – 57 случаев;
Львовская область – 31 случай;
Николаевская область – 16 случаев;
Одесская область – 63 случая;
Полтавская область – 27 случаев;
Ривненская область – 28 случаев;
Сумская область – 18 случаев;
Тернопольская область – 37 случаев;
Харьковская область – 81 случай;
Херсонская область – 66 случаев;
Хмельницкая область – 49 случаев;
Черкасская область – 29 случаев;
Черновицкая область – 22 случая;
Черниговская область – 13 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, штамм Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции. Поэтому худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.
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