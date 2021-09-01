Хроника коронавируса на 1 сентября: за сутки заболели более 600 тысяч человек
По состоянию на среду, 1 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 218,5 млн человек. За минувший день выявили 607 337 новых инфицированных, умерли еще 8925. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.
При этом побороли болезнь свыше 195,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 119 тыс., Иране – 33 тыс. и Индии – 30 тыс.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
2 284 191 случай заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 53 720 заболевших умерли, а 2 206 392 пациента вылечились.
С 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов. Для того, чтобы попасть в учебные заведения, родители учеников должны будут предъявить COVID-сертификат или ПЦР-тест на входе.
В Украине торговали фальшивыми COVID-сертификатами. Служба безопасности Украины ликвидировала сеть подпольных торговых точек.
Всемирная организация здравоохранения внесла "колумбийский" штамм коронавируса в список представляющих интерес. Ему присвоили греческий идентификатор "мю".
В Министерстве здравоохранения Украины пообещали не принуждать учителей делать прививки от COVID-19.
В Израиле за 30 августа зарегистрировали 11077 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с начала пандемии этот показатель в стране превысил число в 11 тысяч.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.