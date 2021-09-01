Хроника коронавируса на 1 сентября: за сутки заболели более 600 тысяч человек

По состоянию на среду, 1 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 218,5 млн человек. За минувший день выявили 607 337 новых инфицированных, умерли еще 8925. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 195,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 119 тыс., Иране – 33 тыс. и Индии – 30 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 284 191 случай заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 53 720 заболевших умерли, а 2 206 392 пациента вылечились.

С 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов . Для того, чтобы попасть в учебные заведения, родители учеников должны будут предъявить COVID-сертификат или ПЦР-тест на входе.

В Украине торговали фальшивыми COVID-сертификатами. Служба безопасности Украины ликвидировала сеть подпольных торговых точек.