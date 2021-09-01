На Кубе будут прививать детей от 2-х лет собственной вакциной против COVID-19: ВОЗ ее не одобрил
Власти Кубы решили ввести вакцинацию несовершеннолетних, начиная с двухлетнего возраста, вакциной против коронавируса Soberana-2. Отметим, что этот препарат, который создали ученые из Кубы, пока что не был рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования во время пандемии.
Как сообщил The Guardian 1 сентября, этап иммунизации подростков начнется уже на этой неделе. Дети младшего возраста получат право на вакцинацию со середины сентября.
Страна, как отметили журналисты, на фоне распространения штамма Дельта планирует достичь 90-процентного уровня вакцинации населения от COVID-19 к декабрю.
Компания-производитель препарата Finlay Institute ранее протестировала влияние вакцины на детей. Заявляется, что прививки не вызвали опасных побочных эффектов, а иммунный ответ несовершеннолетних был более сильным, чем у взрослых добровольцев.
Официальный представитель министерства здравоохранения Кубы Илеана Моралес Суарес заявила, что прививать несовершеннолетних против коронавируса будут по аналогии с ежегодной вакцинацией от различных детских болезней, проводимой тысячами семейных врачей и клиник.
Согласно официальной статистике, около половины из 11,3 миллионов жителей Кубы получили по крайней мере одну дозу вакцины, а более 3,5 миллионов –полностью привиты от COVID-19.
Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые проследили, как симптомы коронавируса менялись с апреля 2020-го до августа 2021 года. Когда стал преобладать штамм Дельта, увеличилось количество инфицированных, жаловавшихся на головную боль при температуре.
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