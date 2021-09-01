Как изменились симптомы COVID-19 с начала пандемии: данные нового исследования
Ученые проследили, как симптомы коронавируса меняются с течением времени. Для исследования был взят отрезок времени с апреля 2020-го до августа 2021 года.
Результаты опубликованы в медицинском журнале medrxiv. Специалисты изучили истории болезни 27,7 тысяч жителей Великобритании, которые переболели коронавирусом в этих временных рамках.
В 48% исследованных случаев пациенты испытывали какие-либо симптомы. Они менялись с течением времени, отражая изменения в преобладании того или иного варианта COVID-19.
Также играли роль случайные изменения, например, сезонные эпидемии, открытие школ или начало программы по вакцинации населения.
Изначально большинство жалоб были ограничены классической "четверкой" симптомов – высокая температура, продолжительный кашель, потеря вкуса или обоняния.
После того, как в мае 2021 года стал преобладать вариант Дельта, увеличилось количество инфицированных пациентов, жаловавшихся на головную боль при температуре.
Несмотря на то, что ряд симптомов более выражены с учетом каждого из штаммов, демографической группы или статуса вакцинации, разницу между симптоматикой можно считать небольшой.
При этом прививка уже первой дозой вакцины от коронавируса сильно снижает шансы проявления симптомов у больного.
Как сообщал OBOZREVATEL, полная вакцинация человека от COVID-19 не значит, что он не заразится коронавирусом, однако снижает тяжесть течения болезни. Так, у получивших две дозы вакцины наблюдается пять основных симптомов, свидетельствующих об инфицировании: головная боль, насморк, чихание, больное горло, потеря запаха.
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