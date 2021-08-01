Ученые назвали пять главных симптомов COVID-19 у вакцинированных

Полная вакцинация человека от COVID-19 не значит, что он не заразится коронавирусом, однако снижает тяжесть течения болезни. Так, у получивших две дозы вакцины наблюдается пять основных симптомов, свидетельствующих об инфицировании: головная боль, насморк, чихание, больное горло, потеря запаха.

Об этом стало известно в ходе исследования COVID ZOE, которое отслеживает тысячи симптомов с помощью приложения, сообщает Express. Отмечается, что предыдущие "традиционные", такие как потеря обоняния, одышка и лихорадка, занимают нижние позиции в списке – 5, 29 и 12 соответственно.

"Постоянный кашель теперь занимает 8-е место, если вы получили две дозы вакцины, поэтому он больше не является главным показателем наличия COVID-19", – сказано в материале.

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Кроме того, исследователи отметили любопытный факт – люди, которые были вакцинированы, а затем дали положительный результат на коронавирус, с большей вероятностью сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, у кого не было укола.

Ученые отмечают, что возможность заражения сохраняется после вакцинации, поскольку препараты лишь стимулируют иммунную систему человека к выработке антител. Они специфичны против вируса или патогена вакцины и позволяют организму бороться с инфекцией до того, как она закрепится и вызовет тяжелое заболевание. На то, как человек реагирует на вакцину, влияет ряд факторов, включая наш возраст, пол, лекарства, диету, физические упражнения, состояние здоровья и уровень стресса.

Согласно предварительным данным, после первой дозы Pfizer или AstraZeneca у человека на 33 процента меньше шансов заразиться вариантом Delta, чем у непривитого.

Через две недели после второй дозы этот показатель возрастает до 60 процентов для AstraZeneca и 88 процентов для Pfizer. Это данные для любой формы COVID-19, от легкой до тяжелой.

Но если посмотреть, насколько вакцины снижают риск развития тяжелого заболевания, требующего госпитализации, уровень покрытия высок для обоих. Вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 96% и 92% соответственно в предотвращении госпитализаций по варианту Delta.

Ранее ученые отметили, что симптомы коронавирусной болезни могли измениться по причине мутаций COVID-19. Раньше люди чаще всего жаловались на кашель, потерю вкусов и запахов. Сейчас же наиболее распространенные признаки болезни это головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка.

Напомним, ранее в Минздраве Украины рассказали, на что надо обращать внимание в состоянии здоровья после вакцинации и с какими симптомами нужно немедленно обратиться к врачу. Отмечается, что в центре вакцинации должны предупредить о симптомах, которые могут появиться.

В частности, возможны реакции: покраснение, боль, отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, увеличение лимфатических узлов, тошнота, утомляемость, бессонница, головокружение.

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