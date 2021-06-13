Основные симптомы коронавируса изменились из-за мутаций: что в списке

Мутации могли стать причиной изменения симптомов коронавирусной болезни. Раньше люди чаще всего жаловались на кашель, потерю вкусов и запахов. Сейчас же наиболее распространенные признаки болезни это головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка.

К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа в Лондоне, они предполагают, что вирус "сейчас действует по-другому". С начала пандемии они отслеживали симптомы людей, которые заразились COVID-19, пишет The Mirror.

Исследователи отмечают, что кашель находится теперь на пятом месте среди самых распространенных проявлений коронавируса, а потеря обоняния больше не входит в топ-10.

По мнению ученых, индийский вариант COVID-19, который сейчас распространен в Великобритании, больше похож на обычную простуду. Однако из-за этого люди часто не воспринимают болезнь достаточно серьезно и заражают окружающих.

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В связи с этим эксперты рекомендуют при появлении симптомов заболевания сдать тест на коронавирус, чтобы сократить распространение заболевания.

Напомним, у Украине официально подтверждено 2 223 558 случаев коронавирусной инфекции. Из них 857 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 37 детей и 17 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Украину ждет новая волна коронавируса, которую вызовут в том числе активные передвижения граждан.

Также на рост заболеваемости повлияет начало нового учебного года в школах и университетах и возвращения детей в сады, а взрослых – на работу после сезона отпусков.