В Украине коронавирусом заболели больше 800 человек за сутки, умерли – 33

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине коронавирусом заболели больше 800 человек за сутки, умерли – 33

По состоянию на утро воскресенья, 13 июня, в Украине официально подтверждено 2 223 558 случаев коронавирусной инфекции. Из них 857 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 37 детей и 17 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 679 человек (+33 за сутки), выздоровели 2 127 337 (+1 652 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 684 пациента.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 17 138 человек;

  • методом ИФА – 4 226 человек;

  • экспресс-тестами – 9 893 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Видео дня

За минувший день, 12 июня, 28 384 украинцев получили прививки первой дозой, 6 486 – завершили иммунизацию. Всего с февраля в Украине вакцинировали 1 459 376 человек, вчера – 34 870. Прививки проводили 257 мобильных бригад и 370 пунктов иммунизации.

Данные по вакцинации в Украине.

Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:

  • г. Киев – 114/4 188

  • Винницкая область – 17/765

  • Волынская область – 14/380

  • Днепропетровская область – 101/2 115

  • Донецкая область – 19/1 110

  • Житомирская область – 34/503

  • Закарпатская область – 3/321

  • Запорожская область – 47/188

  • Ивано-Франковская область – 12/14

  • Киевская область – 70/2 748

  • Кировоградская область – 13/1 178

  • Луганская область – 11/190

  • Львовская область – 47/2 678

  • Николаевская область – 44/326

  • Одесская область – 34/1 070

  • Полтавская область – 19/2 380

  • Ривненская область – 29/285

  • Сумская область – 31/510

  • Тернопольская область – 17/879

  • Харьковская область – 52/2 361

  • Херсонская область – 32/832

  • Хмельницкая область – 32/1 197

  • Черкасская область – 19/522

  • Черновицкая область – 21/476

  • Черниговская область – 25/896

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Украину ждет новая волна коронавируса, которую вызовут в том числе активные передвижения граждан.

Также на рост заболеваемости повлияет начало нового учебного года в школах и университетах и возвращения детей в сады, а взрослых – на работу после сезона отпусков.

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