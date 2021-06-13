В Украине коронавирусом заболели больше 800 человек за сутки, умерли – 33

По состоянию на утро воскресенья, 13 июня, в Украине официально подтверждено 2 223 558 случаев коронавирусной инфекции. Из них 857 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 37 детей и 17 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 679 человек (+33 за сутки), выздоровели 2 127 337 (+1 652 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 684 пациента.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 17 138 человек;

методом ИФА – 4 226 человек;

экспресс-тестами – 9 893 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Видео дня

За минувший день, 12 июня, 28 384 украинцев получили прививки первой дозой, 6 486 – завершили иммунизацию. Всего с февраля в Украине вакцинировали 1 459 376 человек, вчера – 34 870. Прививки проводили 257 мобильных бригад и 370 пунктов иммунизации.

Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:

г. Киев – 114/4 188

Винницкая область – 17/765

Волынская область – 14/380

Днепропетровская область – 101/2 115

Донецкая область – 19/1 110

Житомирская область – 34/503

Закарпатская область – 3/321

Запорожская область – 47/188

Ивано-Франковская область – 12/14

Киевская область – 70/2 748

Кировоградская область – 13/1 178

Луганская область – 11/190

Львовская область – 47/2 678

Николаевская область – 44/326

Одесская область – 34/1 070

Полтавская область – 19/2 380

Ривненская область – 29/285

Сумская область – 31/510

Тернопольская область – 17/879

Харьковская область – 52/2 361

Херсонская область – 32/832

Хмельницкая область – 32/1 197

Черкасская область – 19/522

Черновицкая область – 21/476

Черниговская область – 25/896

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Украину ждет новая волна коронавируса, которую вызовут в том числе активные передвижения граждан.

Также на рост заболеваемости повлияет начало нового учебного года в школах и университетах и возвращения детей в сады, а взрослых – на работу после сезона отпусков.