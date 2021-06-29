Назван симптом коронавируса, который проявляется только у вакцинированных

Вакцин от коронавируса обеспечивают существенную защиту от COVID-19, однако риск заражения все равно остается. Основным симптомом у привитых людей при заболевании является частое чихание.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в приложении для эпидемиологических исследований коронавируса ZOE COVID Symptom Study, сообщает Express. Как пояснила исследовательская группа, чихание обычно не является симптомом COVID-19 и, скорее всего, является признаком обычной простуды или аллергии, однако может быть и симптомом коронавируса у людей, которые были вакцинированы.

"Несмотря на то, что многие люди с COVID-19 могут чихать, это не окончательный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сенную лихорадку", – заявили ученые.

Видео дня

Напомним, симптомами заболевания коронавирусом являются: высокая температура (лихорадка), озноб или дрожь, постоянный кашель, потеря или изменение запаха (аносмия), потеря или изменение вкуса (дисгевзия), головная боль, утомляемость, больное горло, внезапная спутанность сознания (делирий), особенно у пожилых людей, кожная сыпь, изменения во рту или языке, красные и болезненные пальцы рук или ног, сбивчивое дыхание, боли в груди, мышечные боли, хриплый голос, понос, пропуск приемов пищи, боли в области живота, насморк.

Исследователи рекомендуют при появлении любых симптомов коронавируса оставаться дома и пройти тест на COVID-19, даже если человек вакцинирован.

Также отметим, что из-за мутаций основные симптомы коронавируса изменились. Так, если ранее люди чаще всего жаловались на кашель, потерю вкусов и запахов, то сейчас наиболее распространенные признаки болезни это головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка.

Как сообщал OBOZREVATEL: