Названы симптомы COVID-19, при которых нужна срочная госпитализация
Низкая сатурация (уровень кислорода в крови) и частое дыхание являются теми симптомами коронавируса (COVID-19), когда человеку нужна срочная госпитализация.
Как сообщает EurekAlert, исследование провели в Вашингтонского университета США, изучив данные более тысячи госпитализированных пациентов.
Ученые обнаружили, что у многих пациентов была гипоксемия (низкое содержание кислорода в крови: 91% и ниже) или тахипноэ (учащенное дыхание: 23 и более дыхательных движений в минуту). При этом отдышка и кашель наблюдались у малого количества человек.
Отмечалось, что пациентов с гипоксемией при поступлении в больницу риск смерти был в 1,8 – 4 раза выше, чем у тех, у кого был нормальный показатель кислорода в крови.
У пациентов с частым дыханием риск смерти увеличивался в 1,9 – 3,2 раза. При этом другие симптомы, которые можно оценить самостоятельно (артериальное давление, температура тела, пульс) не были связаны с риском смерти.
Как сообщал OBOZREVATEL, назван симптом, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в шесть раз.
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