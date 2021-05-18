Назван симптом, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в шесть раз
Пациенты с COVID-19, имеющие невралгические заболевания, в шесть раз больше подвержены осложнениям от коронавируса, вплоть до летального исхода. В частности, речь идет об энцефалопатии – патологическом разрушении отдельных нейронов головного мозга, инсульте и коме.
Результаты медицинского исследования, опубликованные в издании EurekAlert, были проведены Глобальным консорциумом (GCS-NeuroCOVID). Ученые утверждают, что на сегодня это наиболее масштабный обзор данных неврологических проявлений у пациентов, госпитализированных с COVID-19 на четырех континентах, в 13 странах мира.
"Из 3744 пациентов, госпитализированных с COVID-19, у 82% развились неврологические симптомы. Чаще всего люди жаловались на головную боль (37%), потерю ощущений запахов и вкуса (26%). Врачи зафиксировали такие неврологические симптомы как острая энцефалопатия – синдром диффузного поражения головного мозга и гибель его клеток, (49%), кома (17%) и инсульт (6%)", – указано в работе.
Согласно данным, энцефалопатия наблюдалась чаще у пациентов пожилого возраста, которые прежде имели проблемы ожирения, гипертонии, диабета и ишемической болезни сердца.
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