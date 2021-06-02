Названы 12 признаков длительного COVID-19, вызывающих опасение
Отсутствие вкуса или обоняния, "мозговой туман", крайнее истощение и выпадение волос – такие и не только симптомы могут проявляться в течение месяцев после выздоровления от коронавируса. Это явление давно окрестили длительным COVID-19 и сегодня специалисты призывают людей обсуждать такие признаки с врачами, чтобы избежать еще более неприятных последствий для здоровья.
На это указала пульмонолог Фидаа Шаиб из клиники Медицинского колледжа Бэйлора (США), сообщает Insider. По ее словам, хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний работают над списком рекомендаций для медиков, любой, кто обеспокоен своим самочувствием, должен провести собственное "исследование" и рассказать обо всем семейному врачу.Как возникает длительный коронавирус
"Люди могут долго чувствовать недомогание из-за COVID-19 и не знать об этом, потому что они не получили знаний, чтобы идентифицировать себя как того, кто страдает этим заболеванием", – заявила медик.
Она подчеркнула, что длительный период коронавируса сопровождается огромным разнообразием симптомов, из-за чего врачи не могут его обнаружить. Отчасти поэтому оценки того, насколько распространен этот вирус, сильно различаются.
Так, британское исследование показало, что примерно у одного из 10 выздоровевших после COVID-19 развивался длительный период этого заболевания (симптомы сохраняются более трех недель после заражения). А по оценке Вашингтонского университета эта цифра приближается к одному из трех пациентов с коронавирусом.
Со своей стороны эпидемиолог и руководитель исследовательского центра в больнице по делам ветеранов в Сент-Луисе (США), доктор Зияд Аль-Али отметил, что такой длительный синдром "может поразить почти каждый орган в организме".Признаки длительного COVID-19:
"Мозговой туман" (исследование);
Усталость (научная статья);
Проблемы со сном;
Одышка и непрекращающийся кашель (исследование);
Проблемы с сердцем (сильное или нерегулярное сердцебиение, повышенный риск развития сердечной недостаточности, атеросклероза и тромбов, а также миокардит, воспаление сердечной мышцы);
Неврологические симптомы и психические заболевания (тревожные и эмоциональные расстройства, такие как депрессия);
Потеря обоняния или аносмия (данные исследования);
Кишечные симптомы (потеря аппетита, тошнота, кислотный рефлюкс и диарея);
Кожная сыпь и выпадение волос (исследование);
Стеснение в груди, боли в суставах и мышцах (исследование);
Сахарный диабет (статья об исследовании);
Болезнь почек.
Отмечается, что пациенты сообщали и о других симптомах, которые ученые еще не смогли измерить или подтвердить. Например, некоторые женщины с длительным COVID-19 заявляют о нерегулярных менструациях и обострении предменструального синдрома. Другие пациенты говорили, что у них возникает сильный шум или постоянный звон в ушах.
Пока неясно, вызваны ли все эти симптомы непосредственно вирусом или некоторые из них стали причиной стресса и травм из-за инфекции и пандемии. Но, по словам Шаиба, людям срочно нужна помощь в лечении симптомов, особенно тех, которые связаны с хроническими заболеваниями.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи объяснили, влияет ли вакцинация на нарушения менструального цикла у женщин. Поскольку многие из них во всем мире начали жаловаться на болезненные "критические дни" и связывать это якобы с прививками против коронавируса.
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