Врачи объяснили, влияет ли вакцина от COVID-19 на "критические дни" у женщин

Вакцина против коронавируса, как и любые лекарственные средства, может иметь побочные эффекты, которые будут индивидуальны для каждого человека. Но в списке самых распространенных нет такого, как нарушение менструального цикла у женщин.

Несмотря на это, многие из них во всем мире начали писать в сети о болезненных "критических днях" и связывать это якобы с прививками. Как передает ВВС, с такими "побочками" столкнулись даже врачи, поэтому инициировали опрос, чтобы понять, насколько часто это происходит, и дали свои объяснения.

"Мы еще не знаем, вызываетли вакцина подобные расстройства – этот вопрос не исследовали. Возможно, женщины после прививки чаще замечали или приписывали себе изменения, особенно после того, как услышали об опыте других", – объяснила антрополог Кейт Клэнси, которая сама заявила, что после прививки вакциной Moderna у нее были очень обильные месячные.

В ответ она получила десятки подобных историй. Поэтому вместе с бывшей коллегой доктором Кэтрин Ли инициировала опрос. Во время него некоторые трансгендерные мужчины и женщины после менопаузы, в которых обычно не бывает месячных, рассказали, что после прививки у них появилось кровотечение.

Со своей стороны имунолог из Имперского колледжа Лондона Виктория Мейл добавила, что некоторые женщины после менопаузы и те, которые принимают гормоны для остановки менструального цикла, тоже сообщали о кровотечениях. Поэтому она подозревает, что физическая реакция на вакцину от COVID-19 все-таки возможна. Хотя связь между этим не доказали, есть логические причины, почему такой препарат может влиять на "критические дни". Но в любом случае, уверяют эксперты, женщинам не стоит беспокоиться.

Специалисты объясняют: внутренняя слизистая оболочка матки (эндометрий) является частью иммунной системы организма. А клетки врожденного иммунитета есть почти в каждой части тела. Они играют важную роль в создании, поддержке и разрушении эндометрия матки, которая толстеет, чтобы подготовиться к беременности, а затем самоочищается в виде менструации, если яйцеклетка не оплодотворяется.

После вакцинации организм получает множество химических сигналов, которые могут повлиять на иммунные клетки, например, привести к самоочищению матки, кровянистым выделениям или нарушениям менструального цикла.

Это, однако, не означает, что вакцина может привести к выкидышу, объяснила доктор Мейл. На сегодняшний день нет данных, которые бы свидетельствовали о связи между вакциной и потерей беременности.

"На слизистую оболочку матки, как и на время овуляции (выход яйцеклетки из яичника), может влиять воспалительный процесс – например, высокая температура. Это может привести к преждевременным месячным или к их задержке. Данные предыдущих исследований также свидетельствуют о том, что у женщин с признаками воспаления были более болезненные месячные. Организм вырабатывает такую реакцию на вакцину – так работает иммунная система, которая начинает вырабатывать антитела и другие клетки, борющиеся с болезнями", – говорится в материале со ссылкой на слова доктора Александра Альверна из Оксфордского университета.

А Кэтрин Ли добавила, что у некоторых пациентов после вакцинации наблюдается снижение уровня тромбоцитов (клеток, участвующих в свертывании крови), что может повлиять на менструальные выделения и, возможно, усилить их.

Отмечается, что вакцины против гриппа и ВПЧ (вирус папилломы человека) могут временно влиять на менструальный цикл, но не имеют долгосрочных побочных эффектов. Есть также много доказательств того, что они не влияют на фертильность.

В то же время идею о том, что такие препараты влияют на "критические дни", подхватили люди, которые распространяют дезинформацию в соцсетях. В частности, антивакцинаторы и сторонники "теорий заговора" утверждают, что прививки якобы вредные или "являются частью заговора мировой элиты о стерилизации". Специалисты подчеркивают, что это физически невозможно.

"Ни одна из вакцин не позволяет вирусу реплицироваться в организме, не говоря уже о распространении. Единственное, что реплицируется, – это иммунные клетки, которые вырабатывают антитела для борьбы с вирусами", – подытожили эксперты.

Все упомянутые в материале медики указали лишь на необходимость проведения тщательного изучения влияния вакцины от COVID-19 на менструацию – чтобы женщины знали, чего ожидать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Всемирная организация здравоохранения изменила свои рекомендации, заявив, что беременные могут вакцинироваться от COVID-19 при наличии высокого риска заражения или сопутствующих заболеваний.