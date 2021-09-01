Голубовская рассказала, какой иммунитет сильнее – естественный или поствакцинальный

Естественный иммунитет дает лучшую защиту от коронавируса, чем вакцинация. Исследования израильских ученых показали, что мощный и стойкий иммунитет дает перенесенная инфекция.

При этом у дважды вакцинированных риск заразиться повторно в 13 раз выше, чем у переболевших. Об этом OBOZREVATEL рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

Доктор отметила, что данные пока ограничены 11 месяцами наблюдений, поэтому итоговые выводы делать рано. Голубовская добавила, что иммунитет – это не только антитела, а также Т-клетки и другие местные факторы защиты. Инфекционист пояснила, что преимущество естественного иммунитета человека в том, что иммунная система лучше тренируется и у нее есть больше возможностей для защиты.

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По словам Голубовской, проблемой являются новые штаммы коронавируса, поскольку они ускользают от естественного и от поствакцинального иммунитета. Благодаря перекрестному иммунитету определенная защита все равно сохраняется, пояснила медик.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, людям, которые не имеют иммунитета к коронавирусной болезни, обязательно нужно вакцинироваться. Особенно тем, которые относятся к группам риска – пенсионерам, с сопутствующими заболеваниями.