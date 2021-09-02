США предоставят Украине помощь для борьбы с COVID-19: названа сумма

США предоставят Украине 12,8 миллиона долларов для борьбы с пандемией коронавируса. Помощь Киев получит в рамках закона "О плане спасения Америки".

Об этом говорится в совместном заявлении обеих стран. Документ опубликован на сайтах Офиса президента и Белого дома.

Речь идет о дополнительной помощи. Отмечается, что Украина уже получила около 55 миллионов долларов и 2,2 миллиона доз вакцины против коронавируса.

"США намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения и дополнительные 12,8 миллионов долларов", – сказано в заявлении.

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Отметим, что холодовая цепь – это комплекс логистических мер, направленных на транспортировку и хранение вакцин. Некоторые из препаратов требуют специальных температурных условий.

Как сообщал OBOZREVATEL, совместное заявление содержит пять пунктов, одним из которых является противодействие пандемии и гуманитарная помощь. Полный текст документа можно прочитать здесь.

Заявление было обнародовано во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.