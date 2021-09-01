Комаровский рассказал, может ли Дельта-штамм передаваться через поверхности
Штамм коронавируса Дельта передается через поверхности с такой же активностью, как и коронавирус штамма Альфа. Однако для передачи вируса нужно меньше.
Об этом у себя в Instagram рассказал доктор Евгений Комаровский. Он отметил, что в ходе развития пандемии стало известно, что контактным путем вирусом заражается максимум 1% больных.
Основной путь передачи COVID-19 – аэрозольный. Поэтому врач посоветовал не заморачиваться с возможностью заражения через поверхности. По словам Комаровского, заболеть таким образом можно, только если какой-то "суперраспространитель" начихал на что-то, а вы сразу схватились за этот предмет, потерли руками глаза и начали облизывать его.
"Других способов передачи я реально себе не представляю", – подчеркнул доктор.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Японии подтвердили первый случай инфицирования штаммом коронавируса Дельта, который несет в себе сразу две мутации. Одна из них аналогична той, что у варианта Альфа.
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