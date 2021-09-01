Комаровский рассказал, может ли Дельта-штамм передаваться через поверхности

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Как передается коронавирус

Штамм коронавируса Дельта передается через поверхности с такой же активностью, как и коронавирус штамма Альфа. Однако для передачи вируса нужно меньше.

Об этом у себя в Instagram рассказал доктор Евгений Комаровский. Он отметил, что в ходе развития пандемии стало известно, что контактным путем вирусом заражается максимум 1% больных.

Основной путь передачи COVID-19 – аэрозольный. Поэтому врач посоветовал не заморачиваться с возможностью заражения через поверхности. По словам Комаровского, заболеть таким образом можно, только если какой-то "суперраспространитель" начихал на что-то, а вы сразу схватились за этот предмет, потерли руками глаза и начали облизывать его.

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"Других способов передачи я реально себе не представляю", – подчеркнул доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Японии подтвердили первый случай инфицирования штаммом коронавируса Дельта, который несет в себе сразу две мутации. Одна из них аналогична той, что у варианта Альфа.

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