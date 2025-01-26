ЦРУ официально назвало утечку из лаборатории самой вероятной причиной пандемии COVID-19

Центральное разведывательное управление США назвало официальную версию происхождения вспышки COVID-19. По информации ведомства, коронавирус "более вероятно" просочился из китайской лаборатории, чем возник от животных.

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При этом в ЦРУ предупредили, что в этом решении "низкая уверенность". Об этом сообщает BBC.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал оценку возникновения пандемии коронавируса спустя несколько дней после назначения на должность. Однако он уже долгое время поддерживал теорию утечки из лаборатории, утверждая, что COVID, вероятнее всего, появился в результате утечки в Уханьском институте вирусологии. Институт находится в 40 минутах езды от продуктового рынка Хуанань, где возник первый очаг заражения.

Рэтклифф заявил, что хочет, чтобы ЦРУ отказалось от своей нейтральной позиции в отношении происхождения вируса. Также он упрекнул предыдущее руководство ведомства в отсутствии оценок возникновения вируса.

"Одна из тем, о которой я много говорил, – это борьба с угрозой со стороны Китая по ряду направлений, и это возвращает нас к тому, почему погибли миллион американцев, и почему Центральное разведывательное управление в течение пяти лет оставалось в стороне, не проводя оценку происхождения COVID", – сказал он.

Стоит отметить, что по информации официальных лиц, новая оценка не основывалась на разведданных и предшествовала администрации Трампа. Как сообщается, обзор на тему возникновения COVID был заказан в последние недели администрации Джо Байдена и завершен до вступления Трампа в должность. При этом обзор основан на "низкой степени достоверности", а это значит, что разведданные, подтверждающие его, неполны, неубедительны или противоречивы. В связи с этим единого мнения о причинах пандемии COVID-19 не существует.

Гипотеза утечки из лаборатории горячо оспаривалась учеными, включая многих, кто говорит, что нет никаких окончательных доказательств, подтверждающих ее. Более того, Китай отвергал заявления о лабораторной утечке как "политические манипуляции" Вашингтона.

Напомним, в 2023 году спецслужбы Соединенных Штатов заявили, что не обнаружили прямых доказательств того, что пандемия COVID-19 возникла в результате инцидента в китайском Уханьском институте вирусологии.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года комитет Палаты представителей США завершил двухлетнее расследование происхождения пандемии коронавируса и обнародовал финальный отчет. Согласно ему, COVID-19, вероятно, возник в лаборатории в Ухане, Китай.

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