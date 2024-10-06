Война принесла туберкулез, а COVID-19 – осложнения без симптомов. Интервью с врачом

Заболевание COVID-19, в частности, вызванное новыми штаммами этого вируса, может протекать без симптомов или с минимальными проявлениями. Однако незаметно может развиться вирусный пульмонит. В таком случае, когда человек проходит плановую диагностику, например, делает компьютерную томографию органов грудной клетки, он искренне удивляется, что исследования обнаруживают следы болезни.

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Одним из последствий войны в Украине стало увеличение заболеваемости туберкулезом. Жизнь в оккупации, неудовлетворительные бытовые условия и питание иногда приводят к критическому снижению иммунитета, что повышает риск инфицироваться опасным вирусом.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала врач-пульмонолог, заведующая стационаром для взрослых клиники "Медокс" Лидия Тараленко.

– На фоне нового штамма COVID-19 начали появляться сообщения о том, что люди, практически не имевшие никаких симптомов острого респираторного заболевания, во время обращения к врачу узнают, что больны пневмонией. Сталкивались ли вы в своей практике с такими случаями? Если да, то с чем это может быть связано?

– Это история не нова. Речь идет не о пневмонии, а о пульмоните. Это немного другое понятие. Если уже есть пневмония, добавляется бактериальная флора – это одно. Вирусный пульмонит приходит, и он может быть бессимптомным или пациент легко болеет.

Если во время первых случаев COVID-19 все массово обследовались, делали КТ (компьютерная томография. – Ред.) и этот пульмонит выявлялся, то сейчас, если человек переболел легко, на ногах, когда несколько дней был насморк и дискомфорт в горле, и делает плановое КТ, то в определенном проценте случаев мы найдем проявление пульмонита. Но это не говорит о том, что пациент нуждается в лечении, это заболевание в легкой форме.

– То есть человек почти ничего не чувствует и не может догадываться, что у него есть серьезная проблема?

– Коронавирусная инфекция в легком течении также поражает дыхательные пути, но не столь интенсивно и с не столь яркими клиническими проявлениями. Но рентгенологические конфигурации могут быть.

Поэтому если жалоб нет, одышки нет, кашля нет, нет изменений каких-либо анализов, требующих коррекции, конечно, пациент может вообще не обратиться за помощью, проходить на ногах, выздороветь и получить иммунную защиту на определенный промежуток времени.

В принципе даже при легких пневмониях, которые не лечатся, при хорошем иммунитете мы находим послевоспалительные изменения. Пациент искренне удивлен, что он не болел, а КТ показывает какой-то воспалительный узелок или гранулему. Это является следствием перенесенного воспалительного процесса, который не повлиял на общее состояние пациента, и он самостоятельно выздоровел.

Потому не все так страшно. Просто сейчас разное отношение к COVID-19 – и разные пациенты в разное время обращаются или не обращаются на обследование. В случае, когда ничего не беспокоило, но есть изменения на КТ, речь идет о следствии легкого течения, и действительно не все так плохо.

– То есть по большому счету, если человек хорошо себя чувствует или имеет какие-то незначительные проявления острого респираторного заболевания, к примеру, насморк или небольшую головную боль, можно даже не придавать этому слишком большого значения?

– Конечно. Пневмония – это совокупность клинико-рентгенологических признаков, то есть должны быть жалобы у пациента, а также рентгенологическое тому подтверждение. Если у нас нет жалоб, а рентгенологически это пульмонит, а не какая-то долевая бактериальная пневмония, если нет воспалительных изменений со стороны крови, – это респираторная инфекция, которая закончится выздоровлением. Возможно, потребуются какие-то витамины.

– Посоветовали бы вы, скажем, один раз в год делать флюорографию?

– Что касается профилактических обследований – да, я бы посоветовала их делать. Особенно с учетом того, что сейчас война и очень много инфекций, которые появляются в большем количестве именно во время войны, в том числе туберкулеза, которого было много и до того.

Поэтому профилактическое ежегодное рентгенологическое обследование является правомерным, оправданным, показанным. Но если к тому же у пациента большой стаж курения, если есть определенные симптомы – одышка, длительный кашель и т. д., – в таком случае и наши, и западные ученые на первый план выносят компьютерную томограмму грудной клетки. Потому что выявить тот же онкологический процесс на определенной стадии, к сожалению, рентгеном нельзя. Благодаря КТ мы можем обнаружить мельчайшие узелки до 0,5 см, которые видны сразу, их можно контрастировать. То есть это более точная диагностика более тяжелых состояний.

А профилактически выявить пневмонию, увеличение лимфоузлов, туберкулезный процесс – это может помочь сделать рентгенография грудной клетки раз в год. В возрасте до 40 лет обычно ее достаточно.

– Вы упомянули о туберкулезе и о войне. Почему существует такая связь?

– Одна из причин – несвоевременное обращение за медицинской помощью при жалобах на недомогание, слабость, потливость, усталость. Это также невозможность вовремя обратиться к врачу, например, на оккупированных территориях. Это пребывание во время оккупации в неудовлетворительных бытовых условиях, неполноценное питание.

То есть туберкулезная инфекция требует определенных условий, чтобы развился именно классический туберкулез. Мы инфицируемся все, мы контактируем с такой флорой все. Туберкулезная палочка – это то, что есть вокруг нас. Но болеют единицы – только те, у кого есть сниженный иммунный ответ.

И именно в условиях войны, к сожалению, случается так, что пациент обращается за помощью позже, вообще не может обратиться или сложились условия, способствовавшие развитию туберкулезного процесса.

Поэтому туберкулеза, к сожалению, будет больше. Его уже больше.

– Каковы первые признаки туберкулеза? На что следует обратить внимание?

– Если это легочная форма туберкулеза, самый первый симптом – это слабость. Может быть кашель – сухой или продуктивный, небольшая температура, выраженная потливость, особенно в ночное время. Иногда пациента вообще ничего не беспокоит, если это только начало заболевания. Раннюю стадию туберкулеза, первичные туберкулезные очаги можно обнаружить скрининговым методом – рентгенографией органов грудной клетки, проведенной планово, ежегодно, как это было всегда у нас рекомендовано.

– Наверное, нет связи между туберкулезом и COVID-19?

– Нет, между туберкулезом и COVID-19 связи нет, хотя тот, кто болеет туберкулезом, может заболеть еще и COVID-19. Но объединить эту флору одновременно вряд ли возможно.