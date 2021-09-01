В вакцинах нашли нержавеющую сталь: Минздрав Японии раскрыл подробности

Частицами, которые попали в антикоронавирусную вакцину Moderna в Японии, оказалась нержавеющая сталь. Такие результаты расследования получило Министерство здравоохранения страны.

Об этом пишет Reuters. В ведомстве говорят, что они безвредны для здоровья.

В Минздраве считают, что частицы могли попасть во время производства.

Фармацевтическая компания Rovi, которая занимается разливом препаратов, уточнила, что инцидент произошел на производственной линии в Испании, передает ВВС.

По словам министра здравоохранения Японии, инородные тела попали во флаконы из-за неправильного введения игл.

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Напомним, что в Японии приостановили использование Moderna после того, как в некоторых дозах нашли посторонние вещества. В качестве меры предосторожности было решено прекратить применения 1,63 миллиона доз вакцины, а найденные вещества направили на экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого появилась информация о смерти двух человек, вакцинированных препаратом Spikevax от компании Moderna.