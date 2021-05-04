Хроника коронавируса в Украине и мире на 4 мая: количество жертв пандемии перевалило за 3 млн
По состоянию на 4 мая коронавирус в Украине и мире унес жизни уже 3,2 млн человек. В целом болезнь поразила 154,1 млн населения Земли, из которых 131,5 млн удалось выздороветь.
Лишь за последние сутки в разных странах было выявлено 669,6 тыс. новых фактов инфицирования. Рекордсменами по приросту заболеваемости стали Индия (+355 тыс.), США (+39 тыс.) и Бразилия (+36 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 2 085 938 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 44 750 человек, в то же время 1 681 815 ее побороли.
В Евросоюзе предложили разрешить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Вакцина должна быть сертифицирована в ЕС, при этом прививка должна быть сделана минимум за 2 недели до прибытия в ЕС.
По данным опроса Киевского международного института социологии, в Украине, несмотря на заниженную статистику по заболеваемости коронавирусом, все больше людей хотят вакцинироваться – в апреле количество увеличилось с 33% до 43%.
По данным Университета Хопкинса (США), во всем мире от пандемии скончались 3 209 657 человек, а заразились 153 185 370. Индия по числу смертей уже обошла Мексику и поднялась на третье место. В список стран с рекордной статистикой смертности и заболеваемости попали:
1.США 577 500 / 32 470 823
2. Бразилия 408 622 / 14 779 529
3. Индия 218 959 / 19 925 604
4. Мексика 217 345 / 2 349 900
5. Британия 127 797 / 4 437 505
6. Италия 121 433 / 4 050 708
7. Россия 109 341 / 4 776 844
8. Франция 105 291 / 5 717 160
9. Германия 83 362 / 3 438 186
10. Испания 78 293 / 3 540 430
В Дании решили не включать вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson в свою программу вакцинации из-за прецедентов с образованием тромбов.
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