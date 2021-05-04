Хроника коронавируса в Украине и мире на 4 мая: количество жертв пандемии перевалило за 3 млн

По состоянию на 4 мая коронавирус в Украине и мире унес жизни уже 3,2 млн человек. В целом болезнь поразила 154,1 млн населения Земли, из которых 131,5 млн удалось выздороветь.

Лишь за последние сутки в разных странах было выявлено 669,6 тыс. новых фактов инфицирования. Рекордсменами по приросту заболеваемости стали Индия (+355 тыс.), США (+39 тыс.) и Бразилия (+36 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 085 938 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 44 750 человек, в то же время 1 681 815 ее побороли.

В Евросоюзе предложили разрешить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Вакцина должна быть сертифицирована в ЕС, при этом прививка должна быть сделана минимум за 2 недели до прибытия в ЕС.

По данным опроса Киевского международного института социологии, в Украине, несмотря на заниженную статистику по заболеваемости коронавирусом, все больше людей хотят вакцинироваться – в апреле количество увеличилось с 33% до 43%.