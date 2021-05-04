В Украине эпицентрами COVID-19 стали пять регионов

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В Украине эпицентрами COVID-19 стали пять регионов

За последние сутки, 3 мая, в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса (COVID-19) зарегистрировано в пяти регионах.

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Эпицентрами заражения стали Донецкая (324), Черкасская (253), Днепропетровская (220), Харьковская (191) и Одесская (168) области.

Добавим, что по состоянию на утро вторника, 4 мая, в Украине официально подтверждены 2 088 410 случаев коронавирусной инфекции. Из них – 2 472 обнаружены за прошедшие сутки, 122 – дети, 22 – медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос в Украине показал, что несмотря на заниженную статистику по заболеваемости коронавирусом, все больше людей хотят вакцинироваться – в апреле количество увеличилось с 33% до 43% по сравнению с мартом.

Напомним, что заслуженная врач Украины Ольга Богомолец рассказала, что осенью 2021 года Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.

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