В Украине эпицентрами COVID-19 стали пять регионов
За последние сутки, 3 мая, в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса (COVID-19) зарегистрировано в пяти регионах.
Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Эпицентрами заражения стали Донецкая (324), Черкасская (253), Днепропетровская (220), Харьковская (191) и Одесская (168) области.
Добавим, что по состоянию на утро вторника, 4 мая, в Украине официально подтверждены 2 088 410 случаев коронавирусной инфекции. Из них – 2 472 обнаружены за прошедшие сутки, 122 – дети, 22 – медики.
Как сообщал OBOZREVATEL, опрос в Украине показал, что несмотря на заниженную статистику по заболеваемости коронавирусом, все больше людей хотят вакцинироваться – в апреле количество увеличилось с 33% до 43% по сравнению с мартом.
Напомним, что заслуженная врач Украины Ольга Богомолец рассказала, что осенью 2021 года Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.
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