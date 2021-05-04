В 10 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

За минувшие сутки, 3 апреля, было сделано 919 прививок против COVID-19. В общем были вакцинированы 756 022 человека.

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Он рассказал, что 1 дозу вакцины получили 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Добавим, что за 3 апреля в 10 регионах Украины прививки против коронавируса не делали.

Количество прививок в регионах в сутки:

Киев – 157 прививок;

Винницкая область – 0 прививок;

Волынская область – 36 прививок;

Днепропетровская область – 79 прививок;

Донецкая область – 86 прививок;

Житомирская область – 47 прививок;

Закарпатская область – 38 прививок;

Запорожская область – 20 прививок;

Ивано-Франковская область – 0 прививок;

Киевская область – 64 прививки;

Кировоградская область – 20 прививок;

Луганская область – 0 прививок;

Львовская область – 0 прививок;

Николаевская область – 174 прививки;

Одесская область – 0 прививок;

Полтавская область – 30 прививок;

Ривненская область – 0 прививок;

Сумская область – 24 прививки;

Тернопольская область – 0 прививок;

Харьковская область – 80 прививок;

Херсонская область – 0 прививок;

Хмельницкая область – 0 прививок;

Черкасская область – 42 прививки;

Черновицкая область – 22 прививки;

Черниговская область – 0 прививок.

Прививки проводились 24 мобильными бригадами по иммунизации и 30 пунктами прививки. По состоянию на 3 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 человека.

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что несмотря на заниженную статистику по заболеваемости коронавируса, все больше людей хотят вакцинироваться – в апреле количество увеличилось с 33% до 43% по сравнению с мартом.

Так, на вопрос "Готовы ли Вы лично сделать прививки в ближайшие несколько месяцев?", 43% ответили, что готовы, 53% – не готовы.

На вопрос "Почему Вы не готовы вакцинироваться?" большинство ответили, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ – недоверие вакцинам, которые сейчас есть в Украине (33%).

"Последствия вакцины могут быть хуже, чем от COVID-19" – так считают 20% опрошенных; 17% не доверяют любой вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит в общем более 20 миллионов доз вакцины против коронавируса, которую разработали американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech.