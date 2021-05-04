В 10 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса
За минувшие сутки, 3 апреля, было сделано 919 прививок против COVID-19. В общем были вакцинированы 756 022 человека.
Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Он рассказал, что 1 дозу вакцины получили 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Добавим, что за 3 апреля в 10 регионах Украины прививки против коронавируса не делали.
Количество прививок в регионах в сутки:
Киев – 157 прививок;
Винницкая область – 0 прививок;
Волынская область – 36 прививок;
Днепропетровская область – 79 прививок;
Донецкая область – 86 прививок;
Житомирская область – 47 прививок;
Закарпатская область – 38 прививок;
Запорожская область – 20 прививок;
Ивано-Франковская область – 0 прививок;
Киевская область – 64 прививки;
Кировоградская область – 20 прививок;
Луганская область – 0 прививок;
Львовская область – 0 прививок;
Николаевская область – 174 прививки;
Одесская область – 0 прививок;
Полтавская область – 30 прививок;
Ривненская область – 0 прививок;
Сумская область – 24 прививки;
Тернопольская область – 0 прививок;
Харьковская область – 80 прививок;
Херсонская область – 0 прививок;
Хмельницкая область – 0 прививок;
Черкасская область – 42 прививки;
Черновицкая область – 22 прививки;
Черниговская область – 0 прививок.
Прививки проводились 24 мобильными бригадами по иммунизации и 30 пунктами прививки. По состоянию на 3 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 человека.Украинцы хотят вакцинироваться
Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что несмотря на заниженную статистику по заболеваемости коронавируса, все больше людей хотят вакцинироваться – в апреле количество увеличилось с 33% до 43% по сравнению с мартом.
Так, на вопрос "Готовы ли Вы лично сделать прививки в ближайшие несколько месяцев?", 43% ответили, что готовы, 53% – не готовы.
На вопрос "Почему Вы не готовы вакцинироваться?" большинство ответили, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ – недоверие вакцинам, которые сейчас есть в Украине (33%).
"Последствия вакцины могут быть хуже, чем от COVID-19" – так считают 20% опрошенных; 17% не доверяют любой вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит в общем более 20 миллионов доз вакцины против коронавируса, которую разработали американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
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