Хроника коронавируса на 8 июля: с начала пандемии заразились более 185 млн человек

По состоянию на четверг, 8 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 185,8 млн человек. За минувший день выявлено 432 тысячи новых инфицированных, умерли еще более восьми тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 169,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 62 тыс., Индии – 43 тыс. и Индонезии – 31 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 237 823 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 484 человека, а 2 171 601 вылечился.

Украина и Всемирная организация здравоохранения согласовали признание COVID-сертификатов на все вакцины, разрешенные ВОЗ .

ВОЗ призвала страны, которые решили полностью снимать карантинные ограничения, проявлять особую осторожность, поскольку заболеваемость будет увеличиваться.