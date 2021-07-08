В ВОЗ заявили о потенциальной опасности "российского" штамма COVID-19: что о нем известно
Всемирная организация здравоохранения включила "российский" штамм коронавируса (AT.1) в список для отслеживания. Он может нести потенциальную опасность.
Об этом сообщается на сайте ВОЗ. AT.1 впервые обнаружен еще в январе 2021 года, но в соответствующий перечень он попал только 9 июля.
В данный список обычно включают мутации, которые могут менять свойства вируса и предоставлять угрозу. Информации о "российском" варианте пока мало, поэтому повышенного интереса он пока не вызывает, в отличии от Альфы, Беты и других штаммов.
Наряду с AT.1 в перечень попали и другие варианты, обнаруженные на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии.
Напомним, что ранее в США выявили новый штамм коронавируса под названием Эпсилон. Он может на 70% снизить эффективность имеющихся вакцин.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ призвали не спешить с вакцинацией детей и подростков от коронавируса. В то же время там подчеркнули необходимость прививки людей из группы риска.
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