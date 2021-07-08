В США выявили новый штамм COVID-19 Эпсилон, на 70% снижающий эффективность вакцин
В США выявили новый штамм коронавируса под названием Эпсилон. Он может на 70% снизить эффективность имеющихся вакцин.
Об этом пишет New York Post. По данным исследователей из Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology в Сан-Франциско, у этого варианта есть три мутации.
Они разрушают нейтрализованные антитела, которые вырабатываются такими вакцинами, как Pfizer и Moderna, и защищают от инфекции.
Также спайковые мутации могут отодвинуть на второй план естественные антитела, которые образуются у человека после заражения коронавирусом.
Во время исследования одного из белков-шипов исследователи обнаружили, что мутация ослабила 14 из 34 безопасных для вакцинации нейтрализующих антител.
Отмечается, что эффективность текущих прививок может быть снижена на 50-70% по сравнению со штаммом, который впервые был обнаружен в мае 2020 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили о победе новых штаммов коронавируса в гонке с вакцинацией. Страны с высоким уровнем прививок упрекнули за отказ от противоэпидемических правил.
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