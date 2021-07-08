Количество новых случаев COVID-19 в Украине возросло

По состоянию на утро четверга, 8 июля, в Украине официально подтвержден 2 239 591 случай коронавирусной инфекции. Из них 617 обнаружены за прошедшие сутки, 26 – дети, 18 – медики. Госпитализировали 404 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 560 человек (+23 за сутки), выздоровели 2 175 225 (+872). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

г. Киев – 181 случай;

Винницкая область – 24 случая;

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Волынская область – 11 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 21 случай;

Житомирская область – 15 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 23 случая;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 50 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 18 случаев;

Полтавская область – 20 случаев;

Ривненская область – 13 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 10 случаев;

Харьковская область – 20 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 5 случаев;

Черниговская область – 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина и Всемирная организация здравоохранения согласовали признание COVID-сертификатов на все вакцины, разрешенные ВОЗ.