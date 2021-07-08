Количество новых случаев COVID-19 в Украине возросло
По состоянию на утро четверга, 8 июля, в Украине официально подтвержден 2 239 591 случай коронавирусной инфекции. Из них 617 обнаружены за прошедшие сутки, 26 – дети, 18 – медики. Госпитализировали 404 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 560 человек (+23 за сутки), выздоровели 2 175 225 (+872). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 181 случай;
Винницкая область – 24 случая;
Волынская область – 11 случаев;
Днепропетровская область – 41 случай;
Донецкая область – 21 случай;
Житомирская область – 15 случаев;
Закарпатская область – 11 случаев;
Запорожская область – 23 случая;
Ивано-Франковская область – 7 случаев;
Киевская область – 50 случаев;
Кировоградская область – 2 случая;
Луганская область – 17 случаев;
Львовская область – 29 случаев;
Николаевская область – 20 случаев;
Одесская область – 18 случаев;
Полтавская область – 20 случаев;
Ривненская область – 13 случаев;
Сумская область – 21 случай;
Тернопольская область – 10 случаев;
Харьковская область – 20 случаев;
Херсонская область – 18 случаев;
Хмельницкая область – 16 случаев;
Черкасская область – 13 случаев;
Черновицкая область – 5 случаев;
Черниговская область – 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина и Всемирная организация здравоохранения согласовали признание COVID-сертификатов на все вакцины, разрешенные ВОЗ.
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