В Токио введут чрезвычайное положение во время Олимпийских игр

Правительство Токио объявит чрезвычайное положение в городе в связи с распространением коронавируса до 22 августа. Этот период охватывает проведение Олимпийских игр.

Решение приняли для борьбы с недавним всплеском COVID-19, сообщает The Japan Times. Оно наверняка повлияет на решение организаторов игр относительно того, сколько зрителей смогут присутствовать на трибунах.

Высокопоставленный правительственный чиновник заявил изданию, что в столице площадки, скорее всего, останутся пустыми. Однако некоторые места проведения игр находятся за пределами Токио.

Отметим, что в столице Японии растет заболеваемость коронавирусом. В среду, 7 июля, власти сообщили о 920 новых случаях COVID-19. Чрезвычайное положение станет четвертым в Токио с начала пандемии в начале прошлого года. Губернатор Юрико Койке назвал ситуацию в столице "крайне тяжелой" и пообещал принять меры для обеспечения безопасного проведения игр.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, власти Греции объявили о введении новых карантинных ограничений. Это произошло на фоне резкого роста случаев COVID-19 после нескольких недель спада.