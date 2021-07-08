В Украине ожидают вспышку Дельта: озвучены ближайшие сроки

Новая вспышка коронавируса COVID-19 в его новой мутации Дельта может настигнуть Украину уже в конце июля. Большой поток украинцев, которые возвращаются из заграничных путевок, может стать причиной для возникновения очередного этапа пандемии.

Об этом рассказала эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, передает издание "РБК-Украина". Высокий уровень миграции в летний период создает эффект буквального "смешения" людей с симптомами болезни и без таковых.

"Поэтому вспышка нового штамма может случиться в конце июля, но еще более вероятно, она произойдет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми", – указала медик.

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В связи с этим Мухарская призвала украинцев не откладывать вакцинацию на период после отпуска. Гораздо логичней завершить процесс иммунизации до совершения длительных поездок.

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