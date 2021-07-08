В Украине ожидают вспышку Дельта: озвучены ближайшие сроки

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Covid
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Лечение коронавируса

Новая вспышка коронавируса COVID-19 в его новой мутации Дельта может настигнуть Украину уже в конце июля. Большой поток украинцев, которые возвращаются из заграничных путевок, может стать причиной для возникновения очередного этапа пандемии.

Об этом рассказала эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, передает издание "РБК-Украина". Высокий уровень миграции в летний период создает эффект буквального "смешения" людей с симптомами болезни и без таковых.

"Поэтому вспышка нового штамма может случиться в конце июля, но еще более вероятно, она произойдет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми", – указала медик.

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В связи с этим Мухарская призвала украинцев не откладывать вакцинацию на период после отпуска. Гораздо логичней завершить процесс иммунизации до совершения длительных поездок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые университета Пенсильвании разработали концепцию самоуничтожения коронавируса COVID-19, испытанный на африканских зеленых мартышках.

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