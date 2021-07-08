Две дозы вакцины получили более миллиона украинцев
По состоянию на 7 июля в Украине 62 651 человек получили вторую дозу вакцины против COVID-19, завершив личную программу по иммунизации от пандемии. Всего таких граждан в нашей стране уже 1 018 258.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, программа по вакцинированию населения продолжает наращивать темп и украинцы активно регистрируются на очередь в Центры массовой вакцинации.
Только за последние сутки в стране были задействованы:
682 мобильные бригады,
1462 пункта прививки;
31 центр вакцинации.
Еще 782 692 украинца записались на очередь для получения прививки против COVID-19.
Отметим, что всего в Украине за весь период действия программы по вакцинации сделано 2 178 592 прививки.
Как сообщал OBOZREVATEL, рекордсменом по количеству полученных прививок в мире стала страна, соседствующая с Украиной.
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