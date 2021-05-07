Хроника коронавируса на 7 мая: за сутки прибавилось более 800 тысяч больных

По состоянию на пятницу, 7 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 156,6 млн человек. За минувший день выявили 844 947 новых инфицированных, умерли еще 13 756. Всего от болезни скончались более 3,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 134,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 414 тыс., Бразилии – 72 тыс. и США – 47 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 097 024 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 45 451 человека, в то же время 1 711 709 ее побороли.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что с ертификаты вакцинации против коронавируса могут быть запущены в Украине до 1 июля 2021 года. Он также пояснил, как можно будет получить документ.

Вакцину американской компании Moderna признали лучшим в мире препаратом для прививок от коронавируса.

Еврокомиссия готова обсуждать решение администрации США поддержать исключение из правила о защите интеллектуальной собственности для вакцин против COVID-19, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.. По ее словам, по этой теме еще предстоят дискуссии в ЕС и Всемирной торговой организации.