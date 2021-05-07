Зеленский анонсировал указ о помощи Индии в борьбе с COVID-19: Шмыгаль пообещал стране кислород

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом он заявил во время встречи с руководителем индийского Института сыворотки крови Сайрусом Пунавалой, сообщается на сайте главы государства.

"Правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшее время Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины", – сказал президент.

Также он поблагодарил Институт сыворотки и его главу за поставки в нашу страну вакцины CoviShield.

В свою очередь Пунавала заверил, что Украина в приоритете на получение заказанных доз вакцины, которые будут отправлены как только индийское правительство возобновит экспорт.

Ранее, в эфире программы "Право на владу" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что индийская сторона просила кислород.

"Мы обратились к Индии и спросили, какая помощь от Украины может быть им предоставлена. Они отказались от всего, кроме кислорода, поэтому Украина готова предоставить Индии кислород. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы", – сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии произошла рекордная вспышка коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти половина случаев во всем мире и каждая четвертая смерть приходится именно на эту страну.