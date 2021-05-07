Украине нужно 100 тыс. вакцинаций в день для коллективного иммунитета к COVID-19 до конца года – УЦЗ

В Украине нужно ежедневно делать в среднем 100 тыс. прививок, чтобы вакцинировать от коронавируса к концу года 70% взрослого населения.

К такому выводу пришел Украинский центр здравоохранения (УЦЗ), передает "Интерфакс-Украина". Ученые также подсчитали, сколько человек умерли в результате весенней вспышки COVID-19.

"В течение двух предпраздничных дней мы увидели то количество прививок, которое ожидали, – более 70 тыс. в день. Однако чтобы вакцинировать 70% взрослого населения до конца 2021 года, необходимо делать в среднем 100 тыс. прививок в день", – отметили эксперты.

С начала марта по конец апреля от коронавируса умерли около 18,5 тыс. украинцев – примерно столько же, сколько за весь 2020 год.

В УЦЗ прогнозируют, что в течение нескольких недель после майских праздников распространение инфекции снова ускорится.

Напомним, в Украине на утро пятницы, 7 мая, зафиксировано 8 404 новых случаев заболевания COVID-19, умерли за сутки 379 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии на 7 мая составило 2 105 428 человек, 45 830 пациентов скончались, 1 731 162 – выздоровели.

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