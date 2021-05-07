Украине нужно 100 тыс. вакцинаций в день для коллективного иммунитета к COVID-19 до конца года – УЦЗ
В Украине нужно ежедневно делать в среднем 100 тыс. прививок, чтобы вакцинировать от коронавируса к концу года 70% взрослого населения.
К такому выводу пришел Украинский центр здравоохранения (УЦЗ), передает "Интерфакс-Украина". Ученые также подсчитали, сколько человек умерли в результате весенней вспышки COVID-19.
"В течение двух предпраздничных дней мы увидели то количество прививок, которое ожидали, – более 70 тыс. в день. Однако чтобы вакцинировать 70% взрослого населения до конца 2021 года, необходимо делать в среднем 100 тыс. прививок в день", – отметили эксперты.
С начала марта по конец апреля от коронавируса умерли около 18,5 тыс. украинцев – примерно столько же, сколько за весь 2020 год.
В УЦЗ прогнозируют, что в течение нескольких недель после майских праздников распространение инфекции снова ускорится.
Напомним, в Украине на утро пятницы, 7 мая, зафиксировано 8 404 новых случаев заболевания COVID-19, умерли за сутки 379 человек.
Количество инфицированных с начала пандемии на 7 мая составило 2 105 428 человек, 45 830 пациентов скончались, 1 731 162 – выздоровели.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Украине примерно с 9 мая должна начаться кампания по вакцинации против коронавируса вторыми дозами препарата AstraZeneca.
За 6 мая прививку сделали 37 967 человек, больше всего в Киеве – 6026. Всего с начала вакцинации против COVID-19 было привито 821 770 украинцев.
Недавно президент Владимир Зеленский указал на крайнюю необходимость ускорить темпы вакцинации. Сейчас главная цель – это обеспечение прививкой большинства граждан ко Дню Независимости (24 августа).
Опрос Киевского международного института социологии показал, что несмотря на заниженную статистику по заболеваемости, все больше жителей страны хотят вакцинироваться – в апреле количество увеличилось с 33% до 43% по сравнению с мартом.
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.