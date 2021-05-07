В пяти областях Украины реанимации загружены больными COVID-19 больше чем на 70%

По состоянию на 7 мая в пяти регионах Украины места в реанимациях для больных коронавирусом заняты на более чем 70%. Это Харьковщина (81,6%), Запорожье (73,1%), Кировоградщина (72,7%), Днепропетровщина (71,4%) и Сумщина (70,5%).

Такие данные обнародованы пресс-службой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В целом по стране инфицированными COVID-19 занято 53,7% мест в отделениях интенсивной терапии.

Что касается общей статистики занятости койко-мест, отведенных для тех, кого не обошла эпидемия, то она по Украине составляет 40,8%. Регионами-лидерами являются Харьковская (52,5%), Днепропетровская (51,2%) и Одесская области (50,4%).

Из коек, к которым подведен кислород, сейчас занято 40,6%. Больше всего больных, нуждающихся в такой поддержке, – на Сумщине (54,1%), Харьковщине (52,4%) и Днепропетровщине (51,2%).

Напомним, в Украине официально подтверждено уже 2 105 428 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 404 – обнаружено за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 45 830 человек (+379 за сутки), а 1 731 162 пациентов (+19 453 за сутки) полностью победили болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с 7 мая из "красной в "желтую" карантинную зону перешли Полтавская и Запорожская области. Сейчас самый строгий уровень ограничений сохранился только в Сумской области.