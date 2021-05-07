Коронавирусом в Украине заболели более 8 тысяч за сутки, скончались почти 400

По состоянию на утро пятницы, 7 мая, в Украине официально подтверждены 2 105 428 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8404 – обнаружены за прошедшие сутки, 353 – дети.

От COVID-19 в стране умерли уже 45 830 человек (+379 за сутки), а 1 731 162 пациента (+19 453 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), городе Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

Проведено тестирований за сутки – 94 479 (в частности методом ПЦР – 39 748, методом ИФА – 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 554).

г. Киев – 611 случаев / 6026 прививок;

Винницкая область – 205 случаев / 1858 прививок;

Волынская область – 267 случаев / 698 прививок;

Днепропетровская область – 622 случая / 4358 прививок;

Донецкая область – 571 случай / 1265 прививок;

Житомирская область – 228 случаев / 692 прививки;

Закарпатская область – 124 случая / 522 прививки;

Запорожская область – 494 случая / 1713 прививок;

Ивано-Франковская область – 146 случаев / 783 прививки;

Киевская область – 366 случаев / 3557 прививок;

Кировоградская область – 67 случаев / 645 прививок;

Луганская область – 232 случая / 668 прививок;

Львовская область – 256 случаев / 2789 прививок;

Николаевская область – 257 случаев / 1217 прививок;

Одесская область – 344 случая / 1444 прививки;

Полтавская область – 387 случаев / 153 прививки;

Ривненская область – 438 случаев / 1039 прививок;

Сумская область – 337 случаев / 1203 прививки;

Тернопольская область – 163 случая / 704 прививки;

Харьковская область – 991 случай / 317 прививок;

Херсонская область – 215 случаев / 2410 прививок;

Хмельницкая область – 408 случаев / 1376 прививок;

Черкасская область – 415 случаев / 1134 прививки;

Черновицкая область – 116 случаев / 452 прививки;

Черниговская область – 144 случая / 944 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что сертификаты вакцинации против коронавируса могут быть запущены в Украине до 1 июля 2021 года. Он также пояснил, как можно будет получить документ.