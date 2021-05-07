ВОЗ одобрила шестую вакцину против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения вакцину против коронавируса китайской компании Sinopharm.

Об этом на брифинге 7 мая заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Она стала шестой вакциной, которую организация считает безопасной и эффективной.

"ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, пекинскую вакцину Sinopharm", – сказал Гебрейесус.

Отметим, что ранее в ВОЗ одобрили пять вакцин против коронавируса – Pfizer и BionTech, AstraZeneca SK Bio, Индийского института сывороток (Covishield), Johnson & Johnson, а также Moderna.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае еще в 2020 году знали, что у вакцин компании Sinopharm низкая эффективность. По данным, СМИ, несмотря на это власти продавали дозы другим странам и разрешили использование препаратов у себя.

Так, 18 февраля применять вакцины Sinopharm начали в Зимбабве. Государству тогда Пекин подарил 200 тысяч доз.