Хроника коронавируса на 30 августа: за сутки заразились 450 тысяч человек

По состоянию на понедельник, 30 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 217,7 млн человек. За минувший день выявили 453 427 новых инфицированных, умерли еще 7 437. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 194 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 43 тыс., США – 37 тыс. и Великобритании – 33 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 284 191 случай заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 720 заболевших умерли, а 2 206 392 пациента вылечились.

Украина получила новую партию вакцины от коронавируса Comirnaty от Pfizer-BioNTech – 188 370 доз от правительства США.

Люди, инфицированные коронавирусом штамма Дельта, вдвое чаще подвергаются риску попасть в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.