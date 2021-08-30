Хроника коронавируса на 30 августа: за сутки заразились 450 тысяч человек
По состоянию на понедельник, 30 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 217,7 млн человек. За минувший день выявили 453 427 новых инфицированных, умерли еще 7 437. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.
При этом побороли болезнь свыше 194 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 43 тыс., США – 37 тыс. и Великобритании – 33 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 284 191 случай заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 720 заболевших умерли, а 2 206 392 пациента вылечились.
Украина получила новую партию вакцины от коронавируса Comirnaty от Pfizer-BioNTech – 188 370 доз от правительства США.
Люди, инфицированные коронавирусом штамма Дельта, вдвое чаще подвергаются риску попасть в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.
Во Франции в граждан не будут требовать "паспорт здоровья" для голосования на выборах президента весной 2022 года.
В Италии мужчину оштрафовали после обеда в пиццерии. Причиной стало то, что он зашел в заведение без COVID-паспорта.
В США учительница младших классов, которая не была вакцинирована от коронавируса, приходила на работу с признаками болезни. За два дня она заразила половину своих учеников.
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