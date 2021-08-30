Хроника коронавируса на 30 августа: за сутки заразились 450 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
796
Лечение коронавируса

По состоянию на понедельник, 30 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 217,7 млн человек. За минувший день выявили 453 427 новых инфицированных, умерли еще 7 437. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 194 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 43 тыс., США – 37 тыс. и Великобритании – 33 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заболеваемость коронавирусом в мире.
Видео дня
Топ-15 стран по распространению вируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 284 191 случай заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 720 заболевших умерли, а 2 206 392 пациента вылечились.

  • Украина получила новую партию вакцины от коронавируса Comirnaty от Pfizer-BioNTech – 188 370 доз от правительства США.

  • Люди, инфицированные коронавирусом штамма Дельта, вдвое чаще подвергаются риску попасть в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

Главное за 30 августа:

  • Во Франции в граждан не будут требовать "паспорт здоровья" для голосования на выборах президента весной 2022 года.

  • В Италии мужчину оштрафовали после обеда в пиццерии. Причиной стало то, что он зашел в заведение без COVID-паспорта.

  • В США учительница младших классов, которая не была вакцинирована от коронавируса, приходила на работу с признаками болезни. За два дня она заразила половину своих учеников.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус