В Италии мужчину оштрафовали за обед в пиццерии без COVID-паспорта
В Италии мужчина получал штраф на сумму 400 евро после того, как пообедал в пиццерии Al Faro di Ca 'Tiepolo. Причиной стало то, что он зашел в заведение без COVID-паспорта (Green Pass).
Инцидент произошел в городе Ровиго в области Венеция, пишет местное издание il Messaggero. Владельца пиццерии также оштрафовали на 1000 евро.
Отметим, что проверять наличие COVID-паспорта в Италии должны именно владельцы заведений питания и баров. При этом с проверкой могут прийти и контролеры, как и произошло в случае с пиццерией. Эти люди уполномочены выписывать штрафы за несоблюдение мер карантина.
Ранее подобные случаи с наложением штрафов на владельцев и посетителей были зафиксированы в других итальянских заведениях. В одном из ресторанов на нарушении поймали сразу пять человек.
Напомним, что с 6 августа наличие документа о вакцинации, выздоровлении или негативном ПЦР-тесте на COVID-19 обязательно при посещении помещений ресторанов и баров. С 1 сентября это правило распространится также на школы, университеты и общественный транспорт.
Председатель Совета министров Италии Марио Драги объяснил причину введения таких мер. По его словам, ситуация с заболеваемостью населения нестабильна, поэтому нужно делать все возможное, чтобы избежать вспышки коронавируса.
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