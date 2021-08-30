В Новой Зеландии женщина умерла после вакцинации Pfizer: выяснились подробности

В Новой Зеландии в понедельник 30 августа, зарегистрирована первая смерть в стране, связанная с вакциной Pfizer COVID-19. Скончалась женщина, возраст которой не уточняется.

Как написал Reuters, Министерство здравоохранения Новой Зеландии, летальный исход после вакцинации связывает с побочными действиями компонента вакцины. В ведомстве подчеркнули, что это первый случай в стране, где смерть в первые дни после вакцинации связана с вакциной Pfizer от COVID-19.

Согласно выводам независимой комиссии, которая исследовала связь летального исхода и прививки, женщина умерла от миокардита. Ее сердце перестало "перекачивать" кровь, что, как считают эксперты, было вызвано побочным действием противокоронавирусной вакцины.

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"Это первый случай в Новой Зеландии, когда причиной смерти официально установлена реакция организма на Pfizer от COVID-19", – заявили в министерстве здравоохранения.

В то же время, в ведомстве сообщили, что будет проведена дополнительная медицинская проверка, так как у женщины, скончавшейся в результате вакцинации, были "некоторые проблемы со здоровьем", которые могли повлиять на результат.

В то же время, в Минздраве подчеркнули, что преимущества вакцинации вакциной Pfizer COVID-19 по-прежнему значительно перевешивают риск как самой инфекции COVID-19, так и последствий, с ней связанных.

На данный момент вакцины Pfizer / BioNTech, Janssen и AstraZeneca предварительно одобрены властями Новой Зеландии. Однако вакцинацию населения страны пока что проводят единственной вакциной Pfizer.

Известно, что Новая Зеландия борется со вспышкой Дельта-варианта COVID-19. В понедельник, 30 августа, было зарегистрировано 53 новых случая данного штамма, в результате чего общее количество инфекций в текущей вспышке достигло 562.

Миокардит - воспаление сердечной мышцы, которое может ограничивать способность органа перекачивать кровь и может привести к изменению ритмов сердцебиения. Возникнуть может в результате различных инфекций, воздействий лекарственных препаратов, токсинов или иммунных процессов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии заявили о рекордном росте числа инфицированных штаммом Дельта. Только за сутки власти страны сообщили о 1 323 случаях коронавирусной инфекции.