Хроника коронавируса на 30 апреля: за сутки прибавилось почти 900 тысяч больных

По состоянию на пятницу, 30 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 151 млн человек. За минувший день выявили 891 337 новых инфицированных, умерли еще 15 124. Всего от болезни скончались более 3,1 млн пациентов.

При этом выздоровели 129 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 386 тыс., Бразилии – 69 тыс. и США – 59 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии подтверждено 2 059 465 заражений, из них 43 778 человек умерли от последствий болезни, однако 1 635 333 вылечились.

В Днепре еще на два месяца продлили строгий карантин . Ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно, а кафе, бары и рестораны могут работать только до полуночи.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более чем за год пандемия коронавируса не только не закончилась, а ускорилась.