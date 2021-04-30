Хроника коронавируса на 30 апреля: за сутки прибавилось почти 900 тысяч больных

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
172
Коронавирусная болезнь

По состоянию на пятницу, 30 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 151 млн человек. За минувший день выявили 891 337 новых инфицированных, умерли еще 15 124. Всего от болезни скончались более 3,1 млн пациентов.

При этом выздоровели 129 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 386 тыс., Бразилии – 69 тыс. и США – 59 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по распространению вируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине с начала пандемии подтверждено 2 059 465 заражений, из них 43 778 человек умерли от последствий болезни, однако 1 635 333 вылечились.

  • В Днепре еще на два месяца продлили строгий карантин. Ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно, а кафе, бары и рестораны могут работать только до полуночи.

  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более чем за год пандемия коронавируса не только не закончилась, а ускорилась.

Главное за 30 апреля:

  • Италия продлила уже существующие карантинные ограничения для путешественников из Европы на 15 дней.

  • Всемирная организация здравоохранения считает, что европейским странам не стоит слишком поспешно отменять карантинные меры. Как заявил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, это может привести к "сильному шторму в любой из стран".

  • Германия установила новый рекорд по темпам вакцинации, сделав за один день более 1 млн прививок. Всего по крайней мере первую дозу вакцины в стране получили уже 25,9% населения, а обе дозы – 7,5%.

disclaimer_icon
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус