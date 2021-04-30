В Украину прибыло полмиллиона доз китайской вакцины от COVID-19

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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В Украину прибыло полмиллиона доз китайской вакцины от COVID-19

Украина получила 500 тысяч доз вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

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