В Украину прибыло полмиллиона доз китайской вакцины от COVID-19
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Украина получила 500 тысяч доз вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac.
Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
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