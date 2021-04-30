В Киеве раскрыли схему подделки результатов ПЦР-тестов: данные вносили в приложение "Дій вдома"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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В Киеве раскрыли схему подделки результатов ПЦР-тестов: данные вносили в приложение 'Дій вдома'

В Киеве группа лиц совместно с персоналом нескольких частных клиник организовали схему подделки результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины, поддельные данные вносили в приложение "Дій вдома".

По данным следствия, организаторы размещали рекламу в интернете о выдаче срочных справок с негативными результатами тестов. За "услугу" с граждан, которые возвращались из-за границы, брали до 1 тысячи гривен. "Справка" давала возможность не проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию. К схеме были привлечены четыре частные клиники

"Предварительно, установлено несколько сотен граждан, которые сдавали тесты в этих клиниках. Также зафиксировано, что персонал лабораторий вносил сфальсифицированные данный в мобильное приложение "Дій вдома", – уточнили в ОГП.

В рамках расследования, которое ведется по части 1 статьи 366 (служебная подделка) УК, проведены обыски и изъяты документы, а также другие вещественные доказательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее случаи подделки справок об отсутствии коронавируса ранее были зафиксированы в нескольких городах Украины – Киеве, Кривом Роге, Краматорске и Ривне.

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