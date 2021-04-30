В Украине еще 120 человек получили вторую дозу вакцины от COVID-19

По состоянию на утро 30 апреля в Украине полностью вакцинировали от коронавируса 130 человек. Из них 120 получили вторую дозу за минувшие сутки.

Всего в стране сделали уже 702 440 прививок. Из них одну дозу ввели 702 438 украинцам. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За сутки, 29 апреля, было привито еще 73 376 человек. Больше всего человек вакцинировали в Киеве – 8 362, меньше всего в Луганской области – 709.

Отметим, что Минздрав Украины получил подтверждение от китайского производителя Sinоvac – планируется, что уже в пятницу, 30 апреля, полмиллиона доз вакцины CoronaVac прилетят в Киев.

г. Киев – 868 случаев / 8362 прививки;

Винницкая область – 214 случаев / 3585 прививок;

Волынская область – 263 случая / 935 прививок;

Днепропетровская область – 930 случаев / 4968 прививок;

Донецкая область – 528 случаев / 3279 прививок;

Житомирская область – 299 случаев / 2461 прививки;

Закарпатская область – 77 случаев / 1264 прививки;

Запорожская область – 620 случаев / 1709 прививок;

Ивано-Франковская область – 121 случай / 887 прививок;

Киевская область – 415 случаев / 5743 прививки;

Кировоградская область – 168 случаев / 2101 прививки;

Луганская область – 236 случаев / 709 прививок;

Львовская область – 568 случаев / 3041 прививки;

Николаевская область – 313 случаев / 2804 прививки;

Одесская область – 531 случай / 2677 прививок;

Полтавская область – 523 случая / 5433 прививки;

Ривненская область – 403 случая / 1495 прививок;

Сумская область – 331 случай / 3402 прививки;

Тернопольская область – 276 случаев / 1358 прививок;

Харьковская область – 1059 случаев / 6015 прививок;

Херсонская область – 237 случаев / 2564 прививки;

Хмельницкая область – 328 случаев / 1476 прививок;

Черкасская область – 366 случаев / 3872 прививки;

Черновицкая область – 124 случая / 747 прививок;

Черниговская область – 274 случая / 2489 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда Украина получит новые партии вакцин Pfizer и CoronaVac. Министр назвал количество доз каждого препарата.