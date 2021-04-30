Коронавирусом в Украине заразились более 10 тысяч за сутки, умерли 307

По состоянию на утро пятницы, 30 апреля, в Украине официально подтверждены 2 069 537 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 072 – обнаружены за прошедшие сутки, 391 – дети, 188 – медики.

От COVID-19 в стране умерли уже 44 085 человек (+307 за сутки), а 1 655 525 пациентов (+20 192 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), городе Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

Проведено тестирований за сутки – 90 101 (в частности методом ПЦР – 41 388, методом ИФА – 14 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 982).

г. Киев – 868 случаев / 8362 прививки;

Винницкая область – 214 случаев / 3585 прививок;

Волынская область – 263 случая / 935 прививок;

Днепропетровская область – 930 случаев / 4968 прививок;

Донецкая область – 528 случаев / 3279 прививок;

Житомирская область – 299 случаев / 2461 прививки;

Закарпатская – 77 случаев / 1264 прививки;

Запорожская область – 620 случаев / 1709 прививок;

Ивано-Франковская область – 121 случай / 887 прививок;

Киевская область – 415 случаев / 5743 прививки;

Кировоградская область – 168 случаев / 2101 прививки;

Луганская область – 236 случаев / 709 прививок;

Львовская область – 568 случаев / 3041 прививки;

Николаевская область – 313 случаев / 2804 прививки;

Одесская область – 531 случай / 2677 прививок;

Полтавская область – 523 случая / 5433 прививки;

Ривненская область – 403 случая / 1495 прививок;

Сумская область – 331 случай / 3402 прививки;

Тернопольская область – 276 случаев / 1358 прививок;

Харьковская область – 1059 случаев / 6015 прививок;

Херсонская область – 237 случаев / 2564 прививки;

Хмельницкая область – 328 случаев / 1476 прививок;

Черкасская область – 366 случаев / 3872 прививки;

Черновицкая область – 124 случая / 747 прививок;

Черниговская область – 274 случая / 2489 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине на майские праздники и Пасху не усилят карантин, однако усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер.