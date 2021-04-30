Коронавирусом в Украине заразились более 10 тысяч за сутки, умерли 307
По состоянию на утро пятницы, 30 апреля, в Украине официально подтверждены 2 069 537 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 072 – обнаружены за прошедшие сутки, 391 – дети, 188 – медики.
От COVID-19 в стране умерли уже 44 085 человек (+307 за сутки), а 1 655 525 пациентов (+20 192 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), городе Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.
Проведено тестирований за сутки – 90 101 (в частности методом ПЦР – 41 388, методом ИФА – 14 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 982).Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев – 868 случаев / 8362 прививки;
Винницкая область – 214 случаев / 3585 прививок;
Волынская область – 263 случая / 935 прививок;
Днепропетровская область – 930 случаев / 4968 прививок;
Донецкая область – 528 случаев / 3279 прививок;
Житомирская область – 299 случаев / 2461 прививки;
Закарпатская – 77 случаев / 1264 прививки;
Запорожская область – 620 случаев / 1709 прививок;
Ивано-Франковская область – 121 случай / 887 прививок;
Киевская область – 415 случаев / 5743 прививки;
Кировоградская область – 168 случаев / 2101 прививки;
Луганская область – 236 случаев / 709 прививок;
Львовская область – 568 случаев / 3041 прививки;
Николаевская область – 313 случаев / 2804 прививки;
Одесская область – 531 случай / 2677 прививок;
Полтавская область – 523 случая / 5433 прививки;
Ривненская область – 403 случая / 1495 прививок;
Сумская область – 331 случай / 3402 прививки;
Тернопольская область – 276 случаев / 1358 прививок;
Харьковская область – 1059 случаев / 6015 прививок;
Херсонская область – 237 случаев / 2564 прививки;
Хмельницкая область – 328 случаев / 1476 прививок;
Черкасская область – 366 случаев / 3872 прививки;
Черновицкая область – 124 случая / 747 прививок;
Черниговская область – 274 случая / 2489 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине на майские праздники и Пасху не усилят карантин, однако усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер.