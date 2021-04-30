Разработчик украинской вакцины от COVID-19 назвал главную проблему

Одной из главных проблем в создании украинской вакцины против коронавируса является финансовый вопрос, поскольку на запуск поточной линии производства нужны миллионы долларов.

Об этом заявил президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США). Он выступил в программе "Свобода слова Савика Шустера", которая транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в пятницу, 30 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Один из разработчиков украинского препарата сказал, что "проект медленно продвигается" с технической поддержкой американских коллег.

"Многое сделано, но переход главный – от разработки к производству", – подчеркнул Фаворов.

"Мы все готовы к этому, но для того, чтобы это сделать, надо поставить поточную линию производства", – продолжил он. По его словам, для этого нужны миллионы долларов.

"И кто примет это решение, я не знаю", – сказал эксперт.

На уточняющий вопрос, сколько будет стоить линия, которая год будет производить 80 млн доз вакцин, он ответил: "Порядка 15 млн долларов".

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Напомним:

глава Минздрава Максим Степанов заявил, что у Украины на данном этапе есть два препарата-кандидата, на базе которых потенциально можно разработать собственную вакцину против COVID-19.

в Офисе президента рассказали о результатах исследования уникальной украинской вакцины. По словам Фаворова, они длились шесть месяцев. За это время, отметил он, удалось добиться нейтрализации вируса в культуре инфицированных клеток человека.

Президент Владимир Зеленский заявлял о готовности испытать на себе эту вакцину.

Как ранее писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко выделил три области, где успешнее всего вакцинируют – это Полтавщина, Херсонщина и Черкасщина.