Разработчик украинской вакцины от COVID-19 назвал главную проблему
Одной из главных проблем в создании украинской вакцины против коронавируса является финансовый вопрос, поскольку на запуск поточной линии производства нужны миллионы долларов.
Об этом заявил президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США). Он выступил в программе "Свобода слова Савика Шустера", которая транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в пятницу, 30 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Один из разработчиков украинского препарата сказал, что "проект медленно продвигается" с технической поддержкой американских коллег.
"Многое сделано, но переход главный – от разработки к производству", – подчеркнул Фаворов.
"Мы все готовы к этому, но для того, чтобы это сделать, надо поставить поточную линию производства", – продолжил он. По его словам, для этого нужны миллионы долларов.
"И кто примет это решение, я не знаю", – сказал эксперт.
На уточняющий вопрос, сколько будет стоить линия, которая год будет производить 80 млн доз вакцин, он ответил: "Порядка 15 млн долларов".
Предлагаем посмотреть трансляцию программы:
Напомним:
глава Минздрава Максим Степанов заявил, что у Украины на данном этапе есть два препарата-кандидата, на базе которых потенциально можно разработать собственную вакцину против COVID-19.
в Офисе президента рассказали о результатах исследования уникальной украинской вакцины. По словам Фаворова, они длились шесть месяцев. За это время, отметил он, удалось добиться нейтрализации вируса в культуре инфицированных клеток человека.
Президент Владимир Зеленский заявлял о готовности испытать на себе эту вакцину.
Как ранее писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко выделил три области, где успешнее всего вакцинируют – это Полтавщина, Херсонщина и Черкасщина.
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.