Степанов: у Украины есть уже два кандидата на вакцину от коронавируса

У Украины на данном этапе есть два препарата-кандидата, на базе которых потенциально можно разработать собственную вакцину против COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV. Программа транслировалась в понедельник, 27 апреля, в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается украинской разработки, украинской вакцины – нас действительно есть уже два кандидата на вакцину", – заявил министр.

Отметим, что оба препарата пока не испытывались на людях, разработка формул и проверка средств продолжается.

Разработчикам одного из препаратов уже удалось достичь стабилизации лекарственной формы. Второй препарат-кандидат также проходит доклинические исследования.

Для создания специального кластера, который бы мог заниматься такими исследованиями, в государственном бюджете выделено 100 млн гривен, отметил министр.

"Средств недостаточно, надо будет добавлять", – сказал глава Минздрава. Кроме того, важной составляющей он назвал наличие мощностей для производства вакцин.

Напомним, в Казахстане 26 апреля стартовала массовая вакцинация населения против COVID-19 собственным препаратом QazVac. Он рекомендован для лиц старше 18 лет.

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