Степанов: у Украины есть уже два кандидата на вакцину от коронавируса

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Министр здравоохранения Максим Степанов

У Украины на данном этапе есть два препарата-кандидата, на базе которых потенциально можно разработать собственную вакцину против COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV. Программа транслировалась в понедельник, 27 апреля, в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается украинской разработки, украинской вакцины – нас действительно есть уже два кандидата на вакцину", – заявил министр.

Отметим, что оба препарата пока не испытывались на людях, разработка формул и проверка средств продолжается.

Максим Степанов

Разработчикам одного из препаратов уже удалось достичь стабилизации лекарственной формы. Второй препарат-кандидат также проходит доклинические исследования.

Для создания специального кластера, который бы мог заниматься такими исследованиями, в государственном бюджете выделено 100 млн гривен, отметил министр.

"Средств недостаточно, надо будет добавлять", – сказал глава Минздрава. Кроме того, важной составляющей он назвал наличие мощностей для производства вакцин.

Напомним, в Казахстане 26 апреля стартовала массовая вакцинация населения против COVID-19 собственным препаратом QazVac. Он рекомендован для лиц старше 18 лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • в городе Киеве, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях 25 апреля не сделали ни одной прививки от коронавируса. В остальных регионах привили 1114 человек. За все время вакцинацию провели 528 030 украинцам.

  • Согласно Нацплану вакцинации, в Украине с мая 2021 года планируют ежемесячно делать 5,65 млн прививок против коронавируса (в апреле – 2,66 млн).

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