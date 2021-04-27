Степанов: у Украины есть уже два кандидата на вакцину от коронавируса
У Украины на данном этапе есть два препарата-кандидата, на базе которых потенциально можно разработать собственную вакцину против COVID-19.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV. Программа транслировалась в понедельник, 27 апреля, в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Что касается украинской разработки, украинской вакцины – нас действительно есть уже два кандидата на вакцину", – заявил министр.
Отметим, что оба препарата пока не испытывались на людях, разработка формул и проверка средств продолжается.
Разработчикам одного из препаратов уже удалось достичь стабилизации лекарственной формы. Второй препарат-кандидат также проходит доклинические исследования.
Для создания специального кластера, который бы мог заниматься такими исследованиями, в государственном бюджете выделено 100 млн гривен, отметил министр.
"Средств недостаточно, надо будет добавлять", – сказал глава Минздрава. Кроме того, важной составляющей он назвал наличие мощностей для производства вакцин.
Напомним, в Казахстане 26 апреля стартовала массовая вакцинация населения против COVID-19 собственным препаратом QazVac. Он рекомендован для лиц старше 18 лет.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в городе Киеве, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях 25 апреля не сделали ни одной прививки от коронавируса. В остальных регионах привили 1114 человек. За все время вакцинацию провели 528 030 украинцам.
Согласно Нацплану вакцинации, в Украине с мая 2021 года планируют ежемесячно делать 5,65 млн прививок против коронавируса (в апреле – 2,66 млн).