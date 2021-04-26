Казахстан разработал собственную вакцину QazVac и начал прививать ею от COVID-19

В Казахстане в понедельник, 26 апреля, стартовала массовая вакцинация населения против коронавируса собственным препаратом QazVac. Он рекомендован для лиц старше 18 лет.

Как сообщили на сайте Министерства здравоохранения Республики Казахстан, по регионам страны уже распределили 50 тысяч доз вакцины. Больше всего – по шесть тысяч – доз получили Нур-Султан и Алматы.

По четыре тысячи доз препарата доставили в Шымкент, Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области, в остальные регионы – по две тысячи доз. В мае планируют изготовить еще 50 тысяч доз, а в будущем – увеличить производство до 500 тысяч доз в месяц.

Как сообщает местное издание "Tengrinews.kz", министр здравоохранения Алексей Цой одним из первых привился вакциной QazVac. Отмечается, что в каждой ампуле содержится одна доза препарата, необходимая для иммунизации одного человека. Промежуток между введением первой и второй дозой должен составлять 21 день.

Кроме QazVac, в Казахстане людей прививают также российской вакциной "Спутник V". Теперь у местных жителей есть возможность выбрать, какой именно препарат они получат.

"Вакцинация против COVID-19 в Казахстане является добровольной, и вакцинируемый также вправе выбирать вакцину, которой он желает привиться из тех, которые доступны на момент вакцинации", – сказано в сообщении Минздрава.

Напомним, ранее в Германии полиция начала расследование из-за подмены вакцины от коронавируса на физраствор медсестрой Красного Креста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в Киеве, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях 25 апреля не сделали ни одной прививки от коронавируса.